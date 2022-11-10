منوبة: انسحاب مترشح من الانتخابات التشريعية عن دائرة الجديدة طبربة والبطان

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة انسحاب مترشح من الانتخابات التشريعية القادم المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم ليبلغ بذلك عدد المترشحين 34 مترشحا منهم 6 نساء ، وذلك من جملة 51 مترشحا اودعوا ملفات ترشحاتهم ،وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية لانتخابات سماح المدوري لكتب "وات" بمنوبة .





..



.

واضافت ان المترشح عن دائرة الجديدة قدم طلب انسحابه، وشطبه من قائمة المترشحين ولذلك لاسباب مختلفة برر بها قراره بالخروج المبكر من سباق الانتخابات التشريعية.من جهته اكد الشخص المعني الذي يفوق عمره ال65 عاما، لوكالة تونس افريقيا للانباء ان انسحابه يعود لاسباب مادية، وعدم قدرته على التكفل بمصاريف الحملة والدعاية، ولايمانه بضررورة تقلد الشباب مهام سياسية في المرحلة القادمة وفق تعبيره.وبانسحاب هذا المترشح، ينخفض عدد المترشحين بدائرة الجديدة طبربة والبطان، الى 07 مترشحين مع غياب كلي للنساء، فيما يتوزع بقية المترشحين المقبولين اوليا ، على دائرة برج العامري المرناقية ب11 مترشحا، ثم دائرة وادي الليل ب09 مترشحين، ثم دائرة منوبة بعدد 05 مترشحين، واخيرا دائرة دوار هيشر ، بمترشحين اثنين فقط مع غياب النساء ايضا.