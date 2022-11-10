حزب العُمّال يدعو إلى منْع السلط التونسيّة من التطبيع مع الكيان الصهيوني وإجبارها على سنِّ قانون تجريم التطبيع


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 18:24قراءة: 0 د, 45 ث
      
دعا حزب العمّال، في بيان له اليوم الخميس، "الجماهير الشعبية والقوى الوطنية"، إلى توحيد الجهود "من أجل منْع السلط التونسيّة من التطبيع مع الكيان الصهيوني وإجبارها على سنِّ قانون تجريم التطبيع، بأيّ شكلٍ من الأشكال"، وذلك على إثر مقطع الفيديو والصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، "تظهر فيها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن وهي بصدد تبادل "كلمات ودّية" مع رئيس الكيان الصّهيوني"، بمناسبة مشاركتها في قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بشرم الشيخ (مصر).


واعتبر الحزب أن شعارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حول التطبيع خلال حملته الإنتخابية، هي في الواقع "تهرّب من الالتزام بسنّ قانون يجرّم التطبيع، تكريسا لإرادة الشعب التونسي وقِواه الوطنيّة الحقيقية وهو الأمر الذي تجاهلته أحزاب ائتلافات الحكم التي تعاقبت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة".

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كما أدان البيان هذه الخطوة "التطبيعيّة الجديدة" التي قال إنها "تكريس لتوجّهٍ سياسيٍّ قائم على التبعيّة والخضوع لإرادة القِوى والمؤسّسات الامبرياليّة".


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