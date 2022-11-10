حركة الشعب ترفض موقفا جمع بودن ورئيس الكيان الصهيوني

أعربت حركة الشعب ذات التوجه القومي ، اليوم الخميس ،عن رفضها ما بدر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن من صور ومواقف جمعتها مع رئيس الكيان الصهيوني، خلال منتدى المناخ الذي انعقد مؤخرا بمصر.





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وكانت وسائل اعلام محلية وأجنبية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يوثق لصورة تذكارية التقطت لقادة الدول والحكومات المشاركين في المنتدى، تظهر محادثة سريعة جمعت رئيسة الحكومة ورئيس الكيان الصهيوني.واعتبرت الحركة في بيان لها، أن رئيسة الحكومة ضربت عرض الحائط بما استقر في وجدان التونسيين من رفض قطعي لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي أجرم في حق الشعب العربي في فلسطين وفي تونس ولبنان وسوريا وسائر الأقطار العربية.ودعتها إلى إصدار توضيح رسمي حول ما حدث، وتحمل مسؤوليتها كاملة عن هذا السلوك المرفوض وطنيا، خاصة وأنها شاركت في هذا المنتدى نيابة عن رئيس الجمهورية الذي قامت حملته الانتخابية سنة 2019 في أحد أهم بنودها على تجريم التطبيع والقطع مع دعاته والمدافعين عنه على الصعيد الوطني.