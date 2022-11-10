بطولة الرابطة الاولى : فوز النجم الساحلي والنجم المتلوي

انفرد النجم الساحلي بصدارة المجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه النادي البنزرتي 2-1 في المباراة التي دارت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السابعة





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وجاء هدفا النجم بواسطة زين الدين بوتمان (د35 ض ج) ومحمد الضاوي (د93) فيما احرز هدف النادي البنزرتي اللاعب ياسين كشك في الدقيقة 52 من ضربة جزاء ورفع فريق جوهرة الساحل بهذا الفوز رصيده الى 13 نقطة امام الترجي الرياضي (10 نقاط). وفي المجموعة الثانية، حقق نجم المتلوي فوزه الاول هذا الموسم بانتصاره اليوم على اولمبيكسيدي بوزيد بهدف نظيف لرياض الفريوي في الدقيقة 49 من ضربة جزاءورفع المتلوي رصيده الى 5 نقاط في المركز الخامس بالتساوي مع اولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل الرجيشملعب 15 اكتوبر ببنزرت دون حضور الجمهورالنادي البنزرتي 1 ياسين كشك (د52 ض ج)النجم الساحلي 2 زين الدين بوتمان (د35 ض ج) ومحمد الضاوي (د93)ملعب نجيب الخطاب بتطاويناتحاد تطاوين 1 غيث الصغير (90) ض جالملعب التونسي 1 بلال الماجري (17)ملعب بوعلي الحوار حمام سوسةامل حمام سوسة صفرالترجي الرياضي صفر1-النجم الساحلي 13 5 3 1 0 14 42-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 13--الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7-امل حمام سوسة 6 6 1 3 2 3 96-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 97-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 88-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0ملعب المتلوينجم المتلوي 1 (رياض فريوي د49)اولمبيك سيدي بوزيد صفرملعب سليمانمستقبل سليمان 1 الفيس بافور (38)اتحاد بن قردان صفر1- اتحاد بن قردان 9 5 3 0 2 4 2--مستقبل سليمان 9 6 2 3 1 4 43-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 54-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 15-اولمبيك سيدي بوزيد5 5 1 2 2 5 65-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 27-نجم المتلوي 5 6 1 2 3 3 7-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0