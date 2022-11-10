بطولة الرابطة الاولى : فوز النجم الساحلي والنجم المتلوي

انفرد النجم الساحلي بصدارة المجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه النادي البنزرتي 2-1 في المباراة التي دارت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السابعة
وجاء هدفا النجم بواسطة زين الدين بوتمان (د35 ض ج) ومحمد الضاوي (د93) فيما احرز هدف النادي البنزرتي اللاعب ياسين كشك في الدقيقة 52 من ضربة جزاء ورفع فريق جوهرة الساحل بهذا الفوز رصيده الى 13 نقطة امام الترجي الرياضي (10 نقاط)
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. وفي المجموعة الثانية، حقق نجم المتلوي فوزه الاول هذا الموسم بانتصاره اليوم على اولمبيك
سيدي بوزيد بهدف نظيف لرياض الفريوي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء
ورفع المتلوي رصيده الى 5 نقاط في المركز الخامس بالتساوي مع اولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل الرجيش
الخميس 10 نوفمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت دون حضور الجمهور
النادي البنزرتي 1 ياسين كشك (د52 ض ج)
النجم الساحلي 2 زين الدين بوتمان (د35 ض ج) ومحمد الضاوي (د93)
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 1 غيث الصغير (90) ض ج
الملعب التونسي 1 بلال الماجري (17)
ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
الترجي الرياضي صفر
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 13 5 3 1 0 14 4
2-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 1
3--الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5
-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7
-امل حمام سوسة 6 6 1 3 2 3 9
6-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 9
7-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية الخميس 10 نوفمبر 2022
ملعب المتلوي
نجم المتلوي 1 (رياض فريوي د49)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 الفيس بافور (38)
اتحاد بن قردان صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- اتحاد بن قردان 9 5 3 0 2 4 2
--مستقبل سليمان 9 6 2 3 1 4 4
3-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 5
4-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1
5-اولمبيك سيدي بوزيد5 5 1 2 2 5 6
5-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2
7-نجم المتلوي 5 6 1 2 3 3 7
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
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