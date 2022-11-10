إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 794 مجتازا خلال ليلة واحدة


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 17:09قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل خلال الليلة الفاصلة بين 9 و10 نوفمبر 2022، من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ومن نجدة وإنقاذ 794 مجتازا، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.


ففي إقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس وقرقنة والمهدية، من إحباط 15 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ومن نجدة وإنقاذ 766 مجتازا، من بينهم 751 من جنسيات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

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وفي إقليم الحرس البحري بالساحل، تمكنت وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ومن نجدة وإنقاذ 28 مجتازا، من بينهم 25 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيو،ن بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وقد أضاف المصدر أن النيابة العمومية، أذنت بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء.
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