مدنين: تنسيقية "جربة ولاية" تدعو رئيس الجمهورية إلى التفاعل إيجابيا مع مطلب إقرار جزيرة جربة كولاية

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مدنين 10 نوفمبر (وات/مكتب مدنين) - دعا رئيس تنسيقية "جربة ولاية"، محمد نبيل جميل، رئيس الجمهورية الى التفاعل إيجابيا مع المطلب الشعبي بأن تصبح جزيرة جربة ولاية، والى لقاء مع التنسيقية من اجل النظر في هذا الملف الذي يتمسك به أبناء الجزيرة من أجل تقريب الخدمات للمواطن وبحث حلول لعدة مشاكل تعانيها الجزيرة ودفع عجلة التنمية فيها.وشدّد جميل، خلال لقاء اعلامي، انعقد صباح اليوم الخميس، قبل أيام من موعد احتضان جزيرة جربة للقمة الفرنكوفونية، على تمسك أبناء جربة بهذا المطلب الشرعي والدفاع عنه بكل الطرق من أجل الارتقاء إداريا بالجزيرة، مؤكدا أن التنسيقية تبقى مفتوحة وفي حالة انعقاد متواصل لاتخاذ أي قرار على ضوء تفاعل رئاستي الجمهورية والحكومة مع مطلب التنسيقية في لقاء يبحث سبل الارتقاء إداريا بالجزيرة وتحقيق حلم كل ابنائها، حسب قوله.واعتبر أعضاء تنسيقية "جربة ولاية"، خلال هذه الندوة الصحفية، أن القمة الفرنكوفونية تمثّل موعدا هامّا تعمل التنسيقية على إنجاحه واستفادة بلادنا منه، وتسعى إلى أن تعطي جزيرة جربة مثالا في حسن تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية الكبرى، على غرار نجاحها في الموسم سياحي الأخير الذي استقبلت فيه نحو مليون سائح بين تونسي وأجنبي، حسب قولهم.وأوضحوا أن العمل على إنجاح قمة الفرنكوفونية بجربة لا يمكن ان يحجب مطلبا ملحا وعاجلا في الارتقاء بجزيرة جربة الى ولاية كمطلب شعبي وتنموي تبنته تنسيقية "جربة ولاية" التي تضمّ منظمات وبلديات ومجتمع مدني منذ سنة 2020 وضبطت استراتيجية وبرنامج عمل واضح من أجل تحقيقه، حيث قدّمت بعد تكوينها مطلبا الى الرئاسات الثلاث ثم جدّدت رفع مطلب بعد 25 جويلية الى رئيس الجمهورية لكنها لم تتلق أي ردّ فعل او تجاوب مع مطالبها.ورغم تحركات نفذتها التنسيقية داخل الجزيرة بين مسيرات ووقفات الا ان المطلب لم يتقدّم أية خطوة وتعثر أكثر خلال سنتي جائحة "كورونا"، إلّا أنه يبقى مشغلا أساسيا لكل أهالي جزيرة جربة يعلّقون عليه آمالا كبيرة لتحسين المشهد التنموي بها وتوفير عدة مرافق أساسية.وشدّدت الناطقة الرسمية باسم التنسيقية، اسمهان بلحاج يحيى، ممثلة عن بلدية جربة ميدون، على أن التنسيقية تعمل دون أية خلفيات وتسعى فقط إلى تحقيق المطلب الذي يستند الى دعم شعبي أعطى للمطلب مشروعيته، مشيرة الى أن التنسيقية شرعت في تنظيم دورات تكوينية لضخ نفس جديد فيها ومزيد الالتفاف حولها ودعم مطلبها.وأبرزت أن التنسيقية بصدد دراسة الخطوات المقبلة للتحرك، في حال لم يتم التجاوب معها، ومنها دعوة أهالي جربة الى وقفة احتجاجية تطالب رئاسة الحكومة بتفعيل محضر جلسة سابق.