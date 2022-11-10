القضاء العسكري يتخذ قراره بخصوص راشد الخياري

قررت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية تاخير القضية المتهم فيها الخياري بـ«الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك» الى جلسة يوم 24 نوفمبر ورفض مطلب رفع مفعول بطاقة الايداع.







وتجدر الاشارة الى انّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري محل عدد من القضايا بعضها منشورة امام القضاء العسكري واخرى لدى القضاء المدني. مع العلم وانه كان متحصن بالفرار حتى تاريخ 3 اوت الماضي .



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وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ،





وتجدر الاشارة الى انّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري محل عدد من القضايا بعضها منشورة امام القضاء العسكري واخرى لدى القضاء المدني. مع العلم وانه كان متحصن بالفرار حتى تاريخ 3 اوت الماضي .وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ، قررت أمس تأجيل التصريح بالحكم في قضية راشد الخياري الى جلسة يوم 15 نوفمبر 2022، في الشكاية التي تقدمت بها وزارة التربية ضد الخياري موضوعها المعالجة غير الشرعية لمعطيات شخصية إثر زيارة أداها، في "اطار مهامه الرقابية كنائب شعب رفقة نائبين اخرين، الى مركز النور للمكفوفين ببنعروس لمعاينة بعض التجاوزات ونشره لفيديو يوثق تلك الزيارة صحبة اطفال مكفوفين على مواقع التواصل الاجتماعي"، وقد تم تتبع الخياري من قبل النيابة العمومية بنعروس من اجل ذلك. .