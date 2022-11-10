بن عروس: وقفة احتجاجية لأعوان المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد على خلفية جملة من المطالب المهنية


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 15:40قراءة: 0 د, 57 ث
      
نفّذ أعوان المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية خلال فترة الراحة في فضاء العمل، وذلك لتذكير إدارة الإشراف بجملة من المطالب المهنية المضمنة في اتفاقيات سابقة لم يتم تطبيقها أو اتخاذ إجراءات عملية في خصوصها.


ووفق ما أفاد به عضو النقابة الأساسية للمركز، وليد بن نصر، في تصريح لـ"وات"، فان هذا التحرك الاحتجاجي الرمزي يمثل خطوة ثانية بعد تنفيذ أعوان المركز لتحرك مشابه يوم 6 أكتوبر المنقضي، حمل خلاله الأعوان الشارة الحمراء في فضاءات المركز، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، وجودة العمل داخل المركز وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل.
ويطالب الأعوان بتحديد رؤية استراتيجية واضحة للعمل داخل مراكز التكوين، وانتهاج سياسة اتصالية تفاعلية مع الاعوان والمكونين باعتبارهم طرفا معنيا بنظام التصرف للوكالة، وتمكينهم من أزياء العمل، وتحسين مستوى التأجير لتدهور مقدرتهم الشرائية بفعل ضعف التأجير مقارنة بالقطاعات الأخرى.
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كما يطالب الأعوان بتفعيل جميع النقاط المدرجة بمحضر جلسة العمل المنعقدة بين النقابة الأساسية وإدارة المركز بتاريخ 21 جوان المنقضي وخاصة منها العمل على أن تكون فضاءات المركز مطابقة للشروط القانونية والمعايير الفنية المتعلقة بالسلامة، وتوفير المعدات والتجهيزات، طبقا لمتطلبات دليل التنظيم المادي والبيداغوجي لكل اختصاص.

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