الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تقدم إستقالتها


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 15:10قراءة: 0 د, 25 ث
      
قررت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تقديم إستقالة جماعية " مع إلتزامها بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي و على مصالحه الإدارية والمالية والقانونية والرياضية وعلى وحدة الصَف" حسب بلاغ هيئة النادي .
وسيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي للنادي الإفريقي .


وجاء القرار "تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة لآمال الجميع برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، و في إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي" حسب البلاغ.

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