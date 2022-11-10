الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تقدم إستقالتها

قررت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تقديم إستقالة جماعية " مع إلتزامها بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي و على مصالحه الإدارية والمالية والقانونية والرياضية وعلى وحدة الصَف" حسب بلاغ هيئة النادي .

وسيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي للنادي الإفريقي .







وجاء القرار "تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة لآمال الجميع برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، و في إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي" حسب البلاغ.



