القصرين: صدور أحكام إبتدائية برفض 5 طعون شكلا وبقبول طعن واحد في القائمة الأوليّة للمترشّحين

أفاد عضو الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، هيثم صالحي، اليوم الخميس، بأن المحكمة الإدارية أصدرت أمس وأول أمس أحكاما ابتدائية بالرفض شكلا لـ5طعون في القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات التشريعية القادمة، مع حكم واحد يقضي بقبول طعن وإلغاء قرار الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين بعدم ترشح صاحب هذا الطعن.

وأوضح صالحي ، في تصريح لـ (وات)، أن الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين تقدّمت بمطلب لاستئناف الحكم في الطعن المقبول لأن الهيئة رفضت مطلب ترشح صاحب هذا الطعن بسبب مخالفته للقانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 الذي ينص على ضرورة خلوّ المترشح من السوابق العدلية وعدم ارتكابه لجرائم قصدية.





وبيّن، في سياق متّصل، أن الحكم النهائي في الطعن المقبول سيكون قبل يوم 22 نوفمبر 2022 باعتباره آخر أجل للاعلان عن النتائج النهائية للمترشحين للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

يذكر أن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بالداوئر الست في ولاية القصرين تضم 73 مترشحا، من إجمالي 83 مطلب ترشح تم تلقيه منذ إفتتاح مرحلة قبول الترشحات في 17 أكتوبر المنقضي إلى يوم 27 من نفس الشهر.

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وقد تم رفض 10 مطالب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، طعن أصحاب 6 منها في قرارات الهيئة لدى المحكمة الإدارية.



وبيّن، في سياق متّصل، أن الحكم النهائي في الطعن المقبول سيكون قبل يوم 22 نوفمبر 2022 باعتباره آخر أجل للاعلان عن النتائج النهائية للمترشحين للاستحقاق الانتخابي المرتقب.يذكر أن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بالداوئر الست في ولاية القصرين تضم 73 مترشحا، من إجمالي 83 مطلب ترشح تم تلقيه منذ إفتتاح مرحلة قبول الترشحات في 17 أكتوبر المنقضي إلى يوم 27 من نفس الشهر.وقد تم رفض 10 مطالب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، طعن أصحاب 6 منها في قرارات الهيئة لدى المحكمة الإدارية.