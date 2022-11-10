جمال مسلم :"سيتم انتخاب 15 عضوا فقط ضمن الهيئة المديرة الجديدة لرابطة حقوق الانسان خلال مؤتمرها الثامن"

سيتولى المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي سينعقد بالعاصمة ايام 11 و12 و13 نوفمبر الحالي ، لأول مرة انتخاب 15 عضوا فقط ضمن الهيئة المديرة الجديدة للرابطة.





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وأوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أنه سيتم خلال المؤتمر الحالي الذي يينعقد تحت شعار "من اجل رابطة مستقلة تناضل من اجل الحقوق والحريات والمساواة" تطبيق التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للرابطة والقاضي بالنزول بعدد أعضاء الهيئة المديرة من 25 إلى 15 عضوا.وقد تلقت الرابطة الى حد اليوم ،حسب مسلم، أكثر من 40 مطلب ترشح لعضوية الهيئة المديرة، مشيرا إلى انه غير معني بهذه الانتخابات بسبب وضعه الصحي وطول المدة النيابية الفارطة التي امتدت لست سنوات بعد ان تعذر على الرابطة اجراء مؤتمرها في 2019 بسبب جائحة كورونا وبعضالصوبات المادية واللوجيستية.ومن أهم محاور مؤتمر الرابطة ، حسب مسلم، تقييم الفترة الماضية ومناقشة استراتيجية العمل الرابطي خلال الفترة القادمة والمصادقة عليها.وستلتئم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن لرابطة حقوق الانسان يوم غد الجمعة بحضور عدد هام من رؤساء وممثلي منظمات وجمعيات وطنية ودولية ناشطة في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، من بينهم الأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومدير مكتب منظمة محامون بلا حدود بتونس وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس جمعية القضاة التونسيين، حسب ما ورد في البرنامج الخاص بالجلسة الافتتاحية.