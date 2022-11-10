ورشة عمل لتشخيص اشكاليات التهيئة العمرانية والنقل الحضري ببلدية باجة

تمخضت ورشة عمل انتظمت امس الاربعاء حول تشخيص اشكاليات التهيئة العمرانية والنقل ببلدية باجة، عن اقتراح مشاريع لتوفير اطار عيش ملائم ومرافق تستجيب لطموحات المتساكنيين ومنها النقل اللائق وتحيين مثال التهيئة العمرانية.





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ويندرج اقتراح عدد من افكار المشاريع، خلال اشغال الورشة، في إطار إعداد مخطط التنمية المحلية الخاص ببلدية باجة وفق المقاربة التشاركية لسنوات 2023 /2025 في اطار برنامج "مدينتنا 2" لمنظمة "تحالف المدن" الذى تموله الحكومة السويسرية بالتعاون مع بلدية باجة والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة اللامركزية .وبين المشرف على الورشة والخبير في التنمية المحلية مكرم السعيدى ل"وات" ان هذه الورشة تندرج ضمن استكمال اعمال الورشات الهادفة الى توفير مخطط تنمية محلية لبلدية باجة ، وقال انه تم تشخيص الاشكاليات التى تعيشها مناطق بلدية باجة في مجال التهيئة العمرانية والنقل بحضور كل الاطراف المتدخلة ومنها البلدية والمجتمع المدنى والادارات المعنية بتوفير شبكات الماء والكهرباء وغيرها مرجحا امكانية اعداد جذاذات للمشاريع المقترحة والمساعدة في جلب استثمارات لانجازها في اطار برنامج "مدينتنا 2" .تجدر الاشارة الى ان ورشة التهيئة العمرانية والنقل الحضري تندرج ضمن الورشات الخصوصية التى تركز على اشكاليات خصوصية للبلديات المعنية بالبرنامج، وقد تم تنظيم ورشة كبرى لتشخيص واقتراح المشاريع التى من شانها تطوير بلدية باجة يوم 27 سبتمبر المنقضي.