البنك المركزي: حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي يعادل مائة يوم توريد


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 00:26قراءة: 0 د, 31 ث
      
أظهرت بيانات نشرها اليوم الاربعاء البنك المركزي التونسي عن تراجع حجم الاحتياطي الصافي من النقد الاجنبي الى مستوى يعادل 100 يوم توريد، قبل اقل من شهرين عن نهاية السنة.


وبينت البيانات اليومية المنشورة مساء اليوم على الموقع الرسمي للبنك ان ذلك الاحتياطي يقدر بـ22326 مليون دينار.وشدد البنك المركزي على ان هذه البيانات "وقتية".

..

.

وكان حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية لدى البنك يعادل قبل نحو سنة تحديدا 121 يوما من التوريد ولكن حجمه كان اقل من احتياطات اليوم 9 نوفمبر 2022 وكانت في حدود 20400 مليون دينار.

وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مستوى 23633،5 مليون دينار في ختام السنة المحاسبية 2021.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256362



En continu...

Toutes les news...
عيد الشجرة
الخميس 10 نوفمبر 2022 | 15 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:16 14:55 12:10 06:52 05:23
Babnet
13°
Babnet25°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1324°-1823°-1721°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    22325,8

  • (9 nov)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,29970 DT        1$ =3,28198 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 nov)   993,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   