كاس الاتحاد الافريقي - الاخضر الليبي بقيادة المدرب التونسي سمير شمام يختطف ترشحا تاريخيا بعد الهزيمة ذهابا 1-4


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 19:56قراءة: 0 د, 31 ث
      
قاد سمير شمام المدرب التونسي لنادي الاخضر الليبي فريقه الى ترشح تاريخي الى دور المجموعات من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد "ريمونتادا" لافتة حيث حول نادي الاخضر خسارته في الذهاب 1-4 في نيجيريا الى تاهل مستحق بعد الفوز 3-صفر اليوم بملعب شهداء بنينا على بلاتيو يونايتد النيجيري في مباراة الاياب للدور الاخير قبل المجموعات للمسابقة.


وهو اول ترشح لدور المجموعات لمسابقة افريقية في رصيد زملاء البينيني جاك بيسان الذي اخترف اللعب في عدة فرق تونسية.

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وسجل الاخضر الليبي اهدافه الثلاثة في الشوط الثاني بعد التعادل في الشوط الاول 0-0 واختطف ابناء سمير شمام هدف التاهل في الوقت بدل الضائع د2 زائد90

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