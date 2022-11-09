نقابة شركات الأدوية المجددة تدعو الى تعبئة موارد مالية كافية للتقليص من ديون الصيدلية المركزية

دعت نقابة شركات الادوية المجددة والبحوث، الاربعاء، الى تعبئة موارد مالية كافية للتقليص من ديون الصيدلية المركزية لدى مزوديها قبل موفى 2022 ووضع خارطة طريق لتسديد مختلف ديونها قبل موفى 2023.





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واضافت النقابة، في بلاغ اوضحت فيه اسباب مغادرة ثلاث شركات ادوية عالمية تونس، ان مستحقات مخابر الادوية المجددة لدى الصيدلية المركزية قد وصلت الى حدود 750 مليون دينار.واوضحت ان تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لفائدة هذه المؤسسة العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لم يكن كافيا لتحسين وضعيتها الحرجة والتي وصلت فيها آجال الدفع لمزوديها الى 14 شهرا.واعتبرت النقابة ان مستحقاتها المالية لدى الدولة التونسية ليست السبب الوحيد، الذي دفع ب3 شركات لمغادرة تونس، موضحة ان اربعة اسباب اخرى ساهمت في ذلك وستؤدي الى تخلي شركات اخرى عن الاستثمار في تونس.ومن بين الاسباب التي قدمتها النقابة صعوبة نفاذ الادوية المجددة الى السوق التونسية نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص موضحة ان عدد الادوية المجددة التي تحصلت على ترخيص للترويج في السوق التونسية، خلال السنوات العشر الاخيرة، يبقى ضعيفا جدا.كما اعتبرت ان اجال تسجيل الادوية الجديدة التي تحصلت على ترخيص للترويج بالسوق "غير عادية وطويلة جدا" ويمكن ان تصل الى 6 سنوات في حين لا تتجاوز هذه المدة في البلدان المجاورة 9 اشهر وبعض الاسابيع في بعض الدول العربية في منطقة الشرق الاوسطية.ويعد بطء الاجراءات الادارية من اهم الصعوبات التي تعترض شركات الادوية في تونس بالاضافة الى عدم احترام الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.وشددت النقابة على ضرورة تقليص اجال منح التراخيص واجال التسجيل والاسراع بتركيز وكالة الادوية فضلا عن استكمال برنامج الرقمنة ومراجعة بعض القوانين لتمكين المنتوجات المجددة من دخول السوق التونسية وتوفير الحماية للمكلية الفكرية وبراءات الاختراع.وكان رئيس النقابة، أمين زغدودي، قد صرح في وقت سابق ل(وات) أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر الى أكتوبر 2022وأضاف أمين زغدودي أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية "كارثية" حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاصولفت الى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة انما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل الى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة الى حوالي 700 مليون ديناروتضم نقابة شركات الادوية المجددة والبحوث 19 مخبر دواء وبحوث تنشط في تونس وتوفر اكثر من 2000 موطن شغل وتحقق نسبة 40 بالمائة من رقم معاملاتها من خلال تصنيع الادوية في البلاد سواء عن طريقها مباشرة او عن طريق المناولة.