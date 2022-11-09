نابل: شركة "سفاران تونس" المختصة في صناعة مكونات الطائرات تطلق مبادرة للتجديد حول " التصرف الذكي في البناءات والتحكم في الطاقة"

اطلقت شركة "سافران ستون" المختصة في صناعة مكونات الطائرات اليوم بمقرها بمعتمدية سليمان من ولاية نابل مبادرة للتجديد التكنولوجي اطلقت عليها اسم "سافران تونيزين شايكار" حول موضوع "التصرف الذكي في البناءات الصناعية والتحكم في الطاقة".





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"سافران تونيزين شايكار" هي مبادرة لدفع التجديد وبعث المؤسسات الناشئة القادرة على تقديم حلول استباقية ومجددة للاشكاليات التي يواجهها ويمكن ان يواجهها لا فقط قطاعا صناعة مكونات الطائرات ومكونات السيارات بل وكذلك القطاع الصناعي في تونس ككل في افق سنة 2050" وفق ما اكده المدير العام لسافران تونس رونو غيادار في تصريح ل/وات/.واشار غيادار الى ان الهدف من اطلاق المبادرة هو توثيق الصلة بين النسيج الصناعي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد من اجل خلق ديناميكية تعاون وتجديد تعود بالفائدة على المؤسسات وعلى الاقتصاد التونسي وتساهم في بناء تونس المستقبل وفي دفع خلق مواطن الشغل و في استقطاب الاستثمارات في الميادين الصناعية والتكنولوجية.ولاحظ ان التحولات التكنولوجية والتحديات البيئية للاقتصاد العالمي تستدعي استباق التفكير في الحول الملائمة لهذه التحولات مع تاكيد دور مختلف الفاعلين من صناعيين وبحث علمي وتجديد تكنولوجي مع ضرورة اضطلاع الدولة بدورها التاطيري وفي تسهيل التجديد.مبادرة اطلقتها مؤسسة سافران تونس وفتحتها للهياكل البحثية ومؤسسات التعليم العالي خاصة مدارس المهندسين ولاصحاب افكار مشاريع المؤسسات الناشئة ومختلف الهياكل المتدخلة في المجال الصناعي والتجديد ولصناعيين من عديد القطاعات وذلك لتحقيق احد ابرز اهدافها وهو " التفكير الجماعي والتعاون من اجل ابتكار حلول استباقية ومجددة لفائدة القطاع الصناعي في تونس" وفق المدير العام لسافران تونس.واشار جبران السلطاني احد اعضاء فريق العمل لمشروع دعم الشراكة من اجل تحسين جودة التشغيل والتكوين في القطاعات الصناعية بتونس الذي تنجزه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي والممول من الوزارة الفدرالية الالمانية للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والداعم للمبادرة الى ان دعم هذه المبادرة التي اطلقتها مؤسسة سافران " وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في صناعة مكونات الطائرات" ياتي في اطار الحرص على تشجيع المبادرات الهادفة لتكثيف فرص خلق مواطن شغل ذات جودة وديمومة في القطاعات الصناعية في تونس.واشار رئيس مشاريع التجديد بمؤسسة سافران مصطفى الرياحي من جهته الى ان المؤسسة التي تنشط في تونس منذ سنة 2004 بمعتمدية سليمان وتوفر نحو 2500 موطن شغل جعلت من محور التجديد والابتكار احد ابرز برامج عملها مبرزا ان اطلاق هذه المبادرة هدفه دعم انفتاح المؤسسة على محيطها الاقتصادي وعلى الباحثين والطلبة وهياكل التجديد التكنولوجي في تونس لدفع تطوير المشاريع المجديدة وبعث المؤسسات الناشئة التي تخدم البيئة الاقتصادية للنسيج الصناعي في تونس.وابرز ان "سافران تونيزين شايكار" ستصبح موعدا سنويا قارا للتجديد حول مواضيع مختلفة تشمل كل سلاسل القيمة الصناعية من توفير المواد الاولية الى ادارة الانتاج الى التصرف في البنايات الى غيرها من محاور وذلك للتاسيس لاستراتجية استباقية للتجديد والابتكار في تونس في افق 2050 بمساهمة من فاعلين في القطاع الصناعي وخاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات.ولاحظ ان الدورة الاولى لدفع التفكير والتجديد اختارت موضوع "البنية التحتية الصناعية الذكية والنجاعة الطاقية" وخصصت جانبا من اعمال التظاهرة لتقديم محاضارت لخبراء في الميدان وخصصت الجانب الثاني لتنظيم ورشات تفكير من اجل ابتكار حلول وافكار مشاريع مجددة يمكن ان تصبح مؤسسات ناشئة وتقدم حلولا للاشكاليات التي تواجهها والتي يمكن ان تواجهها المؤسسات الصناعية في تونس وقابلة للاستغلال في تونس وفي الخارج.وبين ان التظاهرة ستشفع باطلاق مسابقة وطنية لافكار المشاريع من بين الطلبة والباحثين والمهندسين واصحاب افكار مشاريع مؤسسات ناشئة والتي سيقع بعد تنظميها تتويج الفائزين لينطلقوا في مرحلة المرافقة لتجسيم افكار مشاريعهم خاصة لدى شريك المشروع " محضنة المؤسسات ويكي ستارت اب" او بمحاضن عدد المؤسسات الجامعية وكذلك لدى مؤسسة سافران بالنسبة لبعض الجوانب الفنية التقنية خاصة في مرحلة اختبار الحلول المقترحة.