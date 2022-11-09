منوبة: إحالة ملف الاستيلاء على مبلغ  100 ألف أورو من داخل شاحنة لنقل الأموال على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ظهر اليوم الأربعاء، ملف الاستيلاء على مبلغ 100 ألف أورو، من داخل شاحنة لنقل الأموال تابعة لإحدى الشركات الخاصة، على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لمباشرة الأبحاث اللازمة وكشف ملابسات اختفاء المبلغ الذي يشتبه أن يكون عون حراسة تابع للشركة قد استولى عليه، بحسب الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.







وأضافت النويوي، في تصريح لـ"وات"، أن رواية السائق في الأبحاث الأولية تفيد بأن الشاحنة المذكورة غادرت من مطار تونس قرطاج لتوزيع العملة الصعبة على عدد من فروع أحد البنوك، وبنزول السائق لقضاء شأن خاص به بالدندان، تاركا عونا تابعا للبنك وعون الحراسة، استغل هذا الأخير الفرصة واستولى على حقيبة مالية تحتوي 100 ألف أورو، وفق تأكيده.



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وبإعلام الجهات الأمنية بالعملية، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة، تعهّد به أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني والذين تولوا جلب 3 أطراف يتم الاستماع إليهم حاليا، في انتظار التوصل إلى مكان الطرف الرئيسي واسترجاع المبلغ المسروق.





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وأضافت النويوي، في تصريح لـ"وات"، أن رواية السائق في الأبحاث الأولية تفيد بأن الشاحنة المذكورة غادرت من مطار تونس قرطاج لتوزيع العملة الصعبة على عدد من فروع أحد البنوك، وبنزول السائق لقضاء شأن خاص به بالدندان، تاركا عونا تابعا للبنك وعون الحراسة، استغل هذا الأخير الفرصة واستولى على حقيبة مالية تحتوي 100 ألف أورو، وفق تأكيده.وبإعلام الجهات الأمنية بالعملية، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة، تعهّد به أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني والذين تولوا جلب 3 أطراف يتم الاستماع إليهم حاليا، في انتظار التوصل إلى مكان الطرف الرئيسي واسترجاع المبلغ المسروق.