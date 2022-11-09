بطولة الرابطة الثانية: نتيجتا المباراتين المؤجلتين

في ما يلي نتيجتا المباراتين المؤجلتين لحساب منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :







الاربعاء 9 نوفمبر 2022

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

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اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 2-1

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - مستقبل قابس 1-صفر

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الترتيب ن ل

شبيبة القيروان 7 3

النادي القربي 7 2

مستقبل المحمدية 4 2

مستقبل المرسى 4 3

جندوبة الرياضية 4 3

اولمبيك مدنين 3 2

امل جربة 3 3

النجم الرادسي 3 3

مستقبل قابس 2 3

النادي البنبلي 2 3

م وادي الليل 1 2

الأمل الرياضي بالرقبة 1 2



الاربعاء 9 نوفمبر 2022ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنيناولمبيك مدنين - النجم الرادسي 2-1ملعب المحمديةمستقبل المحمدية - مستقبل قابس 1-صفرشبيبة القيروان 7 3النادي القربي 7 2مستقبل المحمدية 4 2مستقبل المرسى 4 3جندوبة الرياضية 4 3اولمبيك مدنين 3 2امل جربة 3 3النجم الرادسي 3 3مستقبل قابس 2 3النادي البنبلي 2 3م وادي الليل 1 2الأمل الرياضي بالرقبة 1 2