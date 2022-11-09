بطولة الرابطة الثانية: نتيجتا المباراتين المؤجلتين

في ما يلي نتيجتا المباراتين المؤجلتين لحساب منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
.
اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 2-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - مستقبل قابس 1-صفر
الترتيب ن ل
شبيبة القيروان 7 3
النادي القربي 7 2
مستقبل المحمدية 4 2
مستقبل المرسى 4 3
جندوبة الرياضية 4 3
اولمبيك مدنين 3 2
امل جربة 3 3
النجم الرادسي 3 3
مستقبل قابس 2 3
النادي البنبلي 2 3
م وادي الليل 1 2
الأمل الرياضي بالرقبة 1 2
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 256343