بطولة الرابطة الثانية: نتيجتا المباراتين المؤجلتين


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 17:07قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي نتيجتا المباراتين المؤجلتين لحساب منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :


الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
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اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 2-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - مستقبل قابس 1-صفر
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الترتيب ن ل
شبيبة القيروان 7 3
النادي القربي 7 2
مستقبل المحمدية 4 2
مستقبل المرسى 4 3
جندوبة الرياضية 4 3
اولمبيك مدنين 3 2
امل جربة 3 3
النجم الرادسي 3 3
مستقبل قابس 2 3
النادي البنبلي 2 3
م وادي الليل 1 2
الأمل الرياضي بالرقبة 1 2

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