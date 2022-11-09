بنزرت: تدخلات عاجلة للحدّ من تداعيات زحف الرمال على المنظومة البيئية والفلاحية بمنطقة السويسري براس الجبل

دعا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، اليوم الأربعاء، مختلف المصالح الفنية من أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية بمعتمدية رأس الجبل إلى تنفيذ تدخّلات ميدانية وفنية عاجلة للحدّ من التداعيات السلبية التي خلفتها ظاهرة زحف الرمال على المحيط الايكولوجي والمنظومة الفلاحية بمنطقة السويسري من عمادة رأس الجبل الشمالية.





..



.

وأكد والي بنزرت، خلال زيارة ميدانية لمنطقة السويسري، على ضرورة اتخاذ التدابير العملية الواجبة لضمان سلامة المنشآت الفلاحية المنجزة بمحيط المكان، خاصة في ظلّ قرب زحف الرمال لمحيط المنطقة السقوية.كما دعا إلى رفع مستوى الرقابة ضد كل اشكال الاعتداءات التي قد تحصل بالمنطقة والتصدي لها مع تفعيل التدخلات التوعوية والتحسيس بأهمية وجدية الظاهرة ووجوب حماية البيئة الطبيعية للمنطقة وغيرها من المناطق الحساسة بكامل الولاية.ومن جانبه، أبرز المندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت، الحبيب مرابط، انه سيتم الانطلاق في تنفيذ الاشغال الميكانيكية في اسرع الاوقات بالتعاون ومشاركة جميع أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة من مصالح التجهيز والفلاحة والغابات، وعدد من المقاولات المتطوعة، علاوة على جميع المصالح التابعة للجنة المحلية لتنظيم النجدة براس الجبل.وأضاف انه سيتم عقب اتمام الاشغال الفنية الانطلاق في التدخلات البيولوجية عن طريق اعمال اعادة غراسة محيط المكان، بما من شأنه إيقاف الظاهرة وتأمين المحيطين الايكولوجي والطبيعي من مختلف التداعيات السلبية التي قد تتعمق مستقبلا مع تواصل الظاهرة.