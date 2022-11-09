انتشال جثتين إثنتين لمهاجرين بسواحل راس انجلة وجاري البحث عن أربعة مفقودين

انتشل فريق غوص تابع للحماية المدنية، مسنود بوحدات من الحرس البحري وبزورقين عسكريين وطائرة عسكرية، جثتين إثنتين لمهاجرين (26 و30 سنة) من متسكاني مدينتي ماطر ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بعد غرق مركب بسواحل رأس إنجلة كانا على متنه رفقة 14 مهاجرا آخرين، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.





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وأضاف ذات المصدر، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري ببنزرت وفرقة الشرطة العدلية بها ضبطت شخصين كانا ضمن مجموعة المهاجرين غير النظاميين بعد أن تمكنا من الخروج إلى اليابسة سباحة رفقة طرفين آخرين، مؤكدا أنه جاري البحث على أربعة مفقودين.وكانت وحدات المنطقة البحرية ببنزرت أنقذت، الأحد، ستة أشخاص كانوا على نفس المركب الذي يقل 16 مهاجرا غير نظامي.