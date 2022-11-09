منتخب السنغال: اللاعب ساديو ماني يغيب عن مونديال قطر


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 15:42قراءة: 0 د, 47 ث
      
كاس العالم اكدت تقارير اعلامية فرنسية , اليوم الاربعاء, أن السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ الألماني سيغيب عن منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
وتعرض ساديو ماني صاحب 20 عاما, للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ مساء يوم امس الثلاثاء أمام بريمن والتي انتهت بفوز البايرن بستة أهداف مقابل هدف.

واستبدل ساديو ماني في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء وحل بدلا منه الألماني ليروي ساني.
وكان جوليان ناغلسمان مدرب البايرن قد تحدث عن إصابة ماني بعد المباراة قائلاً أنها إصابة في وتر الركبة, وأشعة الرنين المغناطيسي ستوضح حجم تلك الإصابة.
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و أشارت المصادر نفسها إلى أن ساديو ماني لن يشارك في كأس العالم مع منتخب بلاده بسبب إصابته في أوتار الركبة التي تحتاج إلى عدة أسابيع للتعافي منها, وبذلك من المستحيل مشاركته في المونديال.
وأوضحت أنه من المقرر الإعلان عن قائمة منتخب السنغال مساء اليوم أو الغد قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة, وهي التشكيلة التي سوف لن يتواجد فيها النجم ساديو ماني .


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