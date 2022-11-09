كاس افريقيا للأمم لكرة اليد 2022 (سيدات): برنامج مشاركة المنتخب التونسي


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 12:36قراءة: 1 د, 48 ث
      
يفتتح المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم بداكار مشاركته في بطولة امم افريقيا للسيدات المقررة من 9 الى 19 نوفمبر الجاري وذلك بملاقاة نظيره المغربي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.


وكان المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات سافر امس الى السنغال للمشاركة في البطولة.

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ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات المغرب ومصر و الكونغو وغينيا .

ويلاقي المنتخب التونسي للسيدات غدا الخميس منتخب غينيا في الجولة الثانية غدا على الساعة الثانية بعد الزوال ( س 14) ثم منتخب مصر يوم الجمعة ( س14) ويختم مقابلاته في الدور الاول يوم الاحد بملاقاة منتخب الكونغو ( س 18).
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وفي ما يلي برنامج مقابلات النسخة ال 25 من كاس افريقيا لكرة اليد سيدات 2022 بتوقيت تونس .

- المجموعة الاولى
الجولة الاولى (الخميس 10 نوفمبر )
جمهورية الكونغو -الراس الاخضر 00ر 17س
انغولا- الجزائر 00ر 19س

الجولة الثانية (الاحد 13 نوفمبر )
الجزائر- جمهورية الكونغو الديمقراطية 00ر 15س
انغولا- الراس الاخضر 00ر 17س

الجولة الثالثة (الاثنين 14 نوفمبر )
الجزائر- الراس الاخضر 00ر15س
انغولا- جمهورية الكونغو الديمقراطية 00ر19س

- المجموعة الثانية
الجولة الاولى (الاربعاء 9 نوفمبر )
المغرب - تونس 00ر 11س
الكونغو- غينيا 00ر 13س


الجولة الثانية (الخميس 10 نوفمبر )
مصر- الكونغو 00ر 13س
تونس - غينيا 00 ر15س

الجولة الثالثة (الجمعة11 نوفمبر)
غينيا- المغرب 00ر 15 س
مصر-تونس 00ر 17س
الجولة الرابعة (الاحد 13 نوفمبر )
المغرب- مصر 00ر 13 س
تونس- الكونغو 00ر 19 س


الجولة الخامسة (الاثنين 14 نوفمبر )
غينيا- مصر 00ر 13 س
الكونغو - المغرب 00ر 15 س

- المجموعة الثالثة

الجولة الاولى (الاربعاء 9 نوفمبر )
الكاميرون - كوت ديفوار 00ر 15 س
السنغال - مدغشقر 00ر 19 س

الجولة الثانية (الجمعة 11 نوفمبر )
مدغشقر- الكاميرون 00ر 13 س
كوت ديفوار- السنغال 00ر 19 س
الجولة الثالثة (الاثنين 13 نوفمبر )
مدغشقر- كوت ديفوار 00ر 11س
الكاميرون- السنغال 00ر 21 س

الدور ربع النهائي (الاربعاء 16 نوفمبر) :

الاول للمجموعة الاولى- احسن ثالث (1)
الثاني للمجموعة الثانية- الثاني للمجموعة الثالثة
احسن ثالث (2)- اول المجموعة الثانية
اول المجموعة الثالثة- اول المجموعة الاولى

الدور نصف النهائي (الجمعة 18 نوفمبر )

المباراة الترتيبية (السبت 19 نوفمبر )
النهائي (السبت 19 نوفمبر )

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