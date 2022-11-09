كاس افريقيا للأمم لكرة اليد 2022 (سيدات): برنامج مشاركة المنتخب التونسي

يفتتح المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم بداكار مشاركته في بطولة امم افريقيا للسيدات المقررة من 9 الى 19 نوفمبر الجاري وذلك بملاقاة نظيره المغربي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.





..



.

.. ...

وكان المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات سافر امس الى السنغال للمشاركة في البطولة.ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات المغرب ومصر و الكونغو وغينيا .ويلاقي المنتخب التونسي للسيدات غدا الخميس منتخب غينيا في الجولة الثانية غدا على الساعة الثانية بعد الزوال ( س 14) ثم منتخب مصر يوم الجمعة ( س14) ويختم مقابلاته في الدور الاول يوم الاحد بملاقاة منتخب الكونغو ( س 18).جمهورية الكونغو -الراس الاخضر 00ر 17سانغولا- الجزائر 00ر 19سالجزائر- جمهورية الكونغو الديمقراطية 00ر 15سانغولا- الراس الاخضر 00ر 17سالجزائر- الراس الاخضر 00ر15سانغولا- جمهورية الكونغو الديمقراطية 00ر19سالمغرب - تونس 00ر 11سالكونغو- غينيا 00ر 13سمصر- الكونغو 00ر 13ستونس - غينيا 00 ر15سغينيا- المغرب 00ر 15 سمصر-تونس 00ر 17سالجولة الرابعة (الاحد 13 نوفمبر )المغرب- مصر 00ر 13 ستونس- الكونغو 00ر 19 سغينيا- مصر 00ر 13 سالكونغو - المغرب 00ر 15 سالكاميرون - كوت ديفوار 00ر 15 سالسنغال - مدغشقر 00ر 19 سمدغشقر- الكاميرون 00ر 13 سكوت ديفوار- السنغال 00ر 19 سالجولة الثالثة (الاثنين 13 نوفمبر )مدغشقر- كوت ديفوار 00ر 11سالكاميرون- السنغال 00ر 21 سالاول للمجموعة الاولى- احسن ثالث (1)الثاني للمجموعة الثانية- الثاني للمجموعة الثالثةاحسن ثالث (2)- اول المجموعة الثانيةاول المجموعة الثالثة- اول المجموعة الاولى