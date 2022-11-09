المنستير: حجز 5 أطنان من البطاطا بمخزن تبريد بطبلبة غير مسجّل بالمنظومة الخاصة بمخازن التبريد


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 11:56قراءة: 0 د, 37 ث
      
حجز فريق مراقبة إقتصادية راجع بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير، مساء أمس الثلاثاء، 5 أطنان من البطاطا إثر مداهمة مخزن تبريد بمعتمدية طبلبة، بحسب المسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير جمال المثناني.


وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء، أنّ حجز هذه الكمية من البطاطا المعدة للاستهلاك يأتي على خلفية عدم التسجيل بالمنظومة والتطبيقة الخاصة بمخازن التبريد ولعدم تحيين المعطيات المتعلقة بالمخزونات بالإدارة طبقا للفصل 6 مكرر من المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

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وأضاف أنّه تم استدعاء الممثل القانوني لمخزن التبريد لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة ضخّ الكمية المحجوزة في المسالك القانونية وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.



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