قبلي: تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في تحويل مخلفات الواحة الى مستسمد واعلاف


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 17:28قراءة: 0 د, 57 ث
      
انطلق مجمع المصالح الاقتصادية واحات نفزاوة بقبلي في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية تتعلق بتحويل مخلفات الواحة الى مستسمد واعلاف حيوانية، وذلك في اطار مشروع " مسير" للبحث والتثمين والتجديد في المنتوجات الواحية الممول من قبل وكالة التعاون الالماني


واوضح رئيس المجمع عامر بن بوبكر صباح اليوم الاربعاء، ل"وات" ان هذه الدورات التكوينية الموجهة اساسا للفلاحين والمجامع المهنية، تهدف الى مزيد تثمين المنتوج الواحي وخاصة منها مخلفات اشجار النخيل من جريد متيبس اضافة الى بقايا عراجين التمور وتحويلها سواء الى مستسمد طبيعي او الى اعلاف حيوانية، وذلك تزامنا مع فروغ عدد من الفلاحين من عملية جمع الصابة واستعدادهم للانطلاق في خدمة الارض

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واضاف المصدر ذاته ان مجمع المصالح الاقتصادية واحات نفزاوة بقبلي تمكن مؤخرا من الحصول على الة متطورة مصنوعة بتونس مخصصة لرحي مخلفات النخيل وذلك في اطار مشروع "مسير"، مشيرا الى انه تم وضع الالة على ذمة الفلاحين لاستغلالها لانتاج المستسمد والاعلاف وذلك لمساعدتهم على الحد من تكاليف شراء هذه المواد عبر التوجه الى انتاجها من مخلفات الواحة مثل الجريد المتيسبس وبقايا عراجين التمور التي يتم حرقها سنويا، ليتم تحويلها الى انواع طبيعية من المستسمد القادرة على تغذية التربة او الى اعلاف مركبة تساعد في تغذية القطيع

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