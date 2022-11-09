قبلي: تنظيم سلسلة من الحصص التثقيفية في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

ببادرة من المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري، انتظمت صباح اليوم الاربعاء، باحد فضاءات رعاية الطفولة بمدينة قبلي وبمقر الادارة الجهوية لاتصالات تونس حصتين تثقيقيتين حول الرضاعة الطبيعية، وذلك في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية





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واوضحت المكونة بالمندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري اسماء بن عبد الخالق ل"وات" ان تونس تحتفل كل سنة باسبوع الرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 نوفمبر، وذلك مباشرة عقب الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي، بهدف ابراز اهمية الرضاعة الطبيعية والتعريف بفوائدها بالنسبة للرضيع وللام وللمجتمع و دورها في التوقي من سرطان الثدي خاصة وان تونس لا تزال تحتل مراتب متاخرة جدا على المستوى العالمي في الرضاعة الطبيعية ذلك ان 13 بالمائة فقط من النساء يرضعن بعد الولادةواضافت عبد الخالق ان الحصص التثقيفية التي تنتظم هذه السنة تحت شعار " لتعزيز الرضاعة الطبيعية نثقف وندعم " تهدف الى حث النساء على الاقبال على الرضاعة الطبيعية مشيرة الى انه قد تم ايضا تنظيم عدد من الحصص التوعوية ببعض الادارات العمومية، لمزيد القرب من المراة العاملة والتواصل المباشر معها في مقر عملها لتعريفها بمزايا الرضاعة الطبيعية خاصة في ظل عدم توفير الظروف لتامين الرضاعة الطبيعية للطفلكما اشارت الى ان كافة هذه التظاهرات التي تتزامن مع تنظيم اسبوع تحسيسي مفتوح بمقر مندوبية الاسرة والعمران البشري، تتخللها حصص للفحص السريري حول سرطانات الثدي يتم خلالها التقصي المبكرة على هذا المرض وتوجيه الحالات المشكوك فيها للمتابعة الطبية الدقيقة