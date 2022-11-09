عيد الاعلاميين الرياضيين العرب بالبحرين - الاعلامية التونسية رجاء المختار ضمن قائمة المكرمين

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة عيد الاعلاميين الرياضيين العرب في نسخته الثانية عشرالذي يقام مساء اليوم الاربعاء في احتفال ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع لجنة الصحفيين البحرينية ولجنة الاعلام الرياضي البحرينية وذلك بعد ان تعذر اقامته في موعده السابق نهاية شهر اكتوبر الماضي وبعد ان اكتملت الاستعدادات في مملكة البحرين لاستضافة نجوم الاعلام الرياضي في الوطن العربي .







واكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر في حديثه للجنة المنظمة للاحتفال أن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية دأب من خلال هذه الاحتفالية على تكريم نخبة من الإعلاميين العرب انطلاقا من حرصه الدائم على احتضان الاطارات الإعلامية العربية، منوها بما قدمه المكرمون للإعلام الرياضي العربي كل في بلده ووطنه طوال مسيرتهم .

وضمت قائمة المكرمين الاعلامية بمؤسسة الاذاعة التونسية رجاء المختار

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وافاد عوني فريج امين عام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ان الاتحاد العربي سبق ان راسل الروابط والجمعيات الإعلامية الرياضية المنضوية تحت لوائه لتعيين صحفي او صحفية ليتم تكريمه(ا) وفق شروط محددة على ان يتم تكريم إعلامي(ة) رياضي(ة) من كل بلد عربي تختاره جهة مسؤولة عن الإعلام الرياضي في بلده وفق معايير الخبرة والتميز وتقديم خدمات إعلامية متميزة في دولته أو على مستوى الوطن العربي .



واكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر في حديثه للجنة المنظمة للاحتفال أن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية دأب من خلال هذه الاحتفالية على تكريم نخبة من الإعلاميين العرب انطلاقا من حرصه الدائم على احتضان الاطارات الإعلامية العربية، منوها بما قدمه المكرمون للإعلام الرياضي العربي كل في بلده ووطنه طوال مسيرتهم .وضمت قائمة المكرمين الاعلامية بمؤسسة الاذاعة التونسية رجاء المختاروافاد عوني فريج امين عام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ان الاتحاد العربي سبق ان راسل الروابط والجمعيات الإعلامية الرياضية المنضوية تحت لوائه لتعيين صحفي او صحفية ليتم تكريمه(ا) وفق شروط محددة على ان يتم تكريم إعلامي(ة) رياضي(ة) من كل بلد عربي تختاره جهة مسؤولة عن الإعلام الرياضي في بلده وفق معايير الخبرة والتميز وتقديم خدمات إعلامية متميزة في دولته أو على مستوى الوطن العربي .