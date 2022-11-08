النادي الافريقي - وعكة صحية للمدرب مارشان

اعلن النادي الافريقي مساء الثلاثاء عن تعرض مدرب فريق الاكابر لكرة القدم برتران مرشان الى وعكة صحية مبينا انه تم نقله الى احدى المصحات الخاصة للقيام بالفحوصات اللازمة والعلاج.





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وتاتي هذه الوعكة الصحية قبل ساعات قليلة من المباراة الهامة التي تنتظر فريق الاحمر والابيض ضد يونغ افريكانس التنزاني من اجل التاهل الى دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وكان النادي الافريقي تعادل ذهابا مع الفريق التنزاني 0-0 في دار السلام.وتقام مباراة الاياب غدا الاربعاء بملعب رادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.