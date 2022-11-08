اختتام مشروع "راس مالك فى دارك بتستور" بعد تمكين 60 امراة من مهارات في النسيج وصناعة الاجبان وفي التربية المالية.

اختتم اليوم الثلاثاء بالمركز المتقدم لتقديم التراث مقهي الاندلس بتستور من ولاية باجة مشروع " راس مالك في دارك" الذى انجزته جمعية العمل ضد الاقصاء والتهميش ومنظمة "فردريش نومان" بمناطق اولاد عيار والسلوقية وتستور المدينة ومكن 60 امراة من مهارات في النسيج وصناعة الاجبان والتربية المالية ومهارات التسويق.

وبينت زهرة بن نصر رئيسة جمعية العمل ضد الاقصاء والتهميش لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المراة كانت العنصر الاساسي لمشاريع الجمعية التى انطلقت منذ 2016 وركزت على خصائص كل منطقة لنقل المهارات بين الاجيال المختلفة وخاصة في الاختصاصات المهددة بالاندثار مما مكن من تاطير 500 امراة من مناطق مختلفة بتونس.



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وبينت ان مشروع "راس مالك في دارك " بمعتمدية تستور استفادت منه فئات عمرية تتراوح بين 35 و75 سنة وقد ركز على التمكين من مهارات المرقوم ونقلها من نساء المنطقة المعروفة بهذا المنتوج الى الشابات وتطوير مهارات النساء في المرقوم بتوفير تكوين اكاديمي اضافة الى تكوينهن في صناعة الاجبان وهي ايضا من المنتوجات المميزة لتستور اضافة الى التركيز علي التمكين من تربية مالية وكيفية الدخول الى النظام الاقتصادى الحقيقي .وذكرت انه من اهم اهداف المشروع التمكين الاقتصادى للنساء انطلاقا من عملهن في منازلهن والمحافظة على التراث ونقل المهارات الحرفية للنساء بالمنازل للشباب معبرة عن تثمينها لحماس النساء باولاد عيار والسلوقية وتستور ولارادتهن في تطوير قدراتهن واستثمار معارفهن مؤكدة انه من بين مكتسباتهن الجديدة اقتصار اجال العمل مما سيمكنهن من توفير عدد اكبر من المنتوجات وسيعزز قدراتهن على توفير انتاج اكثر انتظاما.وقالت سامية زوالي خبيرة في التمكين الاقتصادي للنساء والمرافقة في بعث المشاريع لوكالة تونس افريقيا للانباء انها عملت على تكوين النساء المنتفعات بمشروع راس مالك في دارك في المجال المالي وكيفية احتساب التكلفة والارباح وبعث المشاريع اضافة الى اعطائهن الثقة في انفسهن وفي مدى قدرتهن على اقتحام عالم المال والاعمال والشان المحلي للدفاع على حقوقهن مؤكدة انه سيتم انجاز مشروع جماعي يمكن ان يعود بالفائدة عليهن وان يشع وطنيا ويضمن تسويق منتوجات يصنعنها في المنازل بنسق منتظم.ومن جهتها بينت مفيدة السليتي احدى المستفيدات وممثلة مجمع "دار مهنية للاصالة" وهو مشروع متعدد الاختصاصات ومنها الصناعات التقليدية والرسكلة البيئية ان مشاركتها في مشروع "راس مالك في دارك" مكنتها من مفاهيم جديدة ومنها التضامن والنجاح الجماعي وتقبل الاخر والتركيز على النقاط التى تجمع بين الشركاء للعمل الجماعي والجمعياتي والتشبيك والتسويق وهو ما من شانه ان يضمن حظوظا اوفر لنجاح كل المشاريع التى سيتم انجازها لاحقا حسب تعبيرها .