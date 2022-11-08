وزير الدفاع يزور قاعدة الدفاع الجوي ومركز العمليات لمنطقة الشمال ومحطة الرادار الرئيسية بجبل الكبير ببنزرت


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 20:15قراءة: 0 د, 32 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد إلى قاعدة الدفاع الجوي ومركز العمليات لمنطقة الشمال ومحطّة الرادار الرئيسية بجبل الكبير ببنزرت، للوقوف على مدى جاهزية منظومات الدفاع الجوي، والإطلاع على ظروف عيش وعمل العسكريين بهذه القاعدة.


واستمع الوزير بالمناسبة، إلى بيانات حول المهام العملياتية للدفاع الجوي، مثمنا مجهودات القائمين على هذه القاعدة في سبيل ضمان جاهزيتها لتحقيق أمن وسلامة المجال الجوي وفرض إحترام السيادة الوطنيّة من خلال تنظيم الحركة الجوية العسكرية.

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ودعا القائمين على هذه المنشأة العسكريّة، إلى مزيد العناية بالجانب المعنوي للأفراد من حيث مزيد تحسين ظروف العمل والعيش، مؤكدا ضرورة ملازمة اليقظة المستمرة في ضوء التحديات الأمنية التي تعيشها تونس والمنطقة.


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