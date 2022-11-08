المهدية: قرار بإخلاء خمسة أقسام تمثل خطرا على الطاقم الطبي والمرضى بمستشفى الطاهر صفر

أذن وزير الصحة العمومية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء خمسة أقسام بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالمهدية سامي بودوارة، في تصريح لـ"وات".





..



.

.. ...

وأوضح بودوارة أن الإذن اتخذ على خلفية صدور نتائج اختبار أجري في الغرض، وخلص إلى أن الأقسام المذكورة متداعية وتشكل خطرا على الطاقم الطبي والمرضى.وبين المتحدث أن الأقسام المشمولة بالقرار، هي قسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة للنساء وقسم الأطفال إلى جانب قسمي القلب والأمراض الباطنية.وقال رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بالمهدية، محمد العماري، في تصريح لـ"وات"، إن الأقسام المشار إليها آنفا، هي موضوع طلب عروض أطلق ثلاثة مرات خلال العام الجاري.وأضاف العماري أن مشروع طلب العروض يخص الجناحين "د" و"م" من مستشفى الطاهر صفر، وتبلغ قيمته المالية 5ر4 مليون دينار.وفسر عدم الانطلاق في تنفيذ المشروع، الذي انطلقت دراساته سنة 2020، بعدم ترشح أي من المقاولات، ما استوجب المرور إلى صيغة التفاوض المباشر.وأكد العماري أنه جرى الاتصال بأكثر من ثلاثين مقاولة قصد التفاوض المباشر على المشروع، ليتقدم أربعة منها لسحب كراش الشروط، بيد أن مقاولة واحدة تفاوضت على المشروع.ولفت المتحدث إلى أن المقاولة المذكورة طلبت مبلغا تجاوز 12 مليون دينار، أي حوالي ثلاث أضعاف الكلفة المسقفة من قبل لجنة الصفقات العمومية، ما يجعل المقترح "غير مثمر".وشدد، في ذات السياق، على أنه سيجري استدعاء المقاولين مرة رابعة، وفي حال عدم توفر مقاولات تقدم كلفة مقبولة، سيجري إطلاق طلب عروض دولي لمباشرة المشروع، الذي يضم مجموعة من المكونات الفنية وتدعيم أسس وهيكل الجناح.يشار إلى أن قطاع الصحة يستحوذ على نصيب الأسد من الجلسات الخاصة بالمجلس الجهوي بالمهدية بغاية الوقوف على العراقيل التي تحول دون تقدم المشاريع والحرص على تلافيها.