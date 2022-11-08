الوزير الأول الجزائري يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 17:44قراءة: 0 د, 34 ث
      
استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالجزائر وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية مالك الزاهي الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر منذ يوم 06 نوفمبر الجاري، حسب بلاغ للوزارة.


وأكد الطرفان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والتضامن التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، بهدف تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

..

.

وجرى اللقاء بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري وزير يوسف شرفة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية وقع خلال زيارته للجزائر منذ 6 نوفمبر الجاري مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري على بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية واطلع على تجربة جهاز "منحة البطالة" الجزائري .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256290



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 | 13 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:56 12:10 06:50 05:21
Babnet
20°
Babnet27°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1627°-1825°-1825°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    22460,4

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,29532 DT        1$ =3,28379 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1337,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   