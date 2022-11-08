الوزير الأول الجزائري يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية

استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالجزائر وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية مالك الزاهي الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر منذ يوم 06 نوفمبر الجاري، حسب بلاغ للوزارة.







وأكد الطرفان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والتضامن التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، بهدف تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



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وجرى اللقاء بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري وزير يوسف شرفة.



وكان وزير الشؤون الاجتماعية وقع خلال زيارته للجزائر منذ 6 نوفمبر الجاري مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري على بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية واطلع على تجربة جهاز "منحة البطالة" الجزائري .



وأكد الطرفان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والتضامن التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، بهدف تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.وجرى اللقاء بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري وزير يوسف شرفة.وكان وزير الشؤون الاجتماعية وقع خلال زيارته للجزائر منذ 6 نوفمبر الجاري مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري على بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية واطلع على تجربة جهاز "منحة البطالة" الجزائري .