جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا تدعو الى قبول ملفات معادلة شهائد الطلبة التونسيين المتخرجين حديثا في الاختصاصات الطبية من جامعات أوكرانية

طالبت جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، بتمكين طلبة الطب التونسيين المتخرجين حديثا من جامعات أوكرانية، من قبول ملفات معادلة الشهائد في الاختصاصات الطبية، وفق ما صرّح به رئيس الجمعية طارق العلوي لوكالة تونس افريقيا .





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وأعربت الجمعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن توجّسها من "توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية نحو رفض الاعتراف بحديثي التخرج في تخصصات الطب من أوكرانيا "، لافتة إلى أن امكانية رفض الاعتراف بالأحقية في إجراءات المعادلة لخريجي اختصاص العلوم الطبية من الجامعات الأوكرانية قد يرتكز الى المطالبة بإلزامية تقديم إثبات حضورية انجازهم لامتحانات التخرج.وبيّنت جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، أن الظرف الطارئ أجبر الطلبة وجامعاتهم على إجراء الامتحانات الأخيرة عن بعد، ملاحظة أنه لا يمكن للجامعات الأوكرانية تقديم ما يفيد إجراء الامتحانات حضوريا لطلبة الطب من كل البلدان بمن فيهم حديثي التخرج التونسيين.ونبّهت الجمعية، إلى أن الوزارة لم تقبل إلى حدّ اليوم أي ملف لإجراء المعادلات في تخصص الطب على عكس خريجي الطب من دول أخرى التي تم قبول ملفاتهم.وكانت جمعية الجالية التونسية أكدت، أن عدد الطلبة التونسيين الذين يدرسون في العلوم الطبية بأوكرنيا يناهز 800 بينما قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان عددهم 900 .وقد مكّنت الوزارة هؤلاء الطلبة من إنجاز تربصاتهم بالمؤسسات الصحية التونسية بعد عودتهم من تونس جراء اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، غير أن جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، تدعو الى قبول ملفات المتخرجين منهم في معادلة الشهائد.