بنزرت: المحكمة الإدارية ترفض شكلا جميع الطعون في القائمة الأوليّة للمترشحين للانتخابات تشريعية القادمة

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، مجيب قديش، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الإدارية رفضت شكلا وابتدائيا جميع الطعون المقدّمة لها، وعددها 4 طعون، في القائمة الأوليّة للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه يمكن لأصحاب الطعون المرور لمرحلة الاستئناف لدى ذات المحكمة الإدارية، وسيواصل مكتب الهيئة عمله في متابعة هذه المرحلة قبل مرحلة الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية عن دوائر ولاية بنزرت.





ولاحظ ان مكتب الهيئة تواصلت مع أغلب المترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية ببنزرت، لمزيد تعريفهم بقواعد الحملة الانتخابية، وما هو مسموح وممنوع قانونا، وطرق وإجراءات مسك دفتر المحاسبات ولمحة عن الجرائم الانتخابية وغيرها.

كما يستعد مكتب الهيئة للمشاركة في دورة تكوينية وطنية يومي 14 و15 نوفمبر الجاري حول إجراءات الحملة الانتخابية، بالتوازي مع إتمام إجراءات انتداب أعوان مراقبة الحملة وعددهم 81 شخصا من حاملي الاجازة او من المختصّين في القانون والمالية وذلك يومي 14و15 نوفمبر الجاري.

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يذكر أن الهيئة قد أقرت القبول الأولي لملفات ترشح 38 شخصا من مجموع 57 شخصا اودعوا ملفاتهم لديها للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بالدوائر الانتخابية لولاية بنزرت السبع وهي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.



ولاحظ ان مكتب الهيئة تواصلت مع أغلب المترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية ببنزرت، لمزيد تعريفهم بقواعد الحملة الانتخابية، وما هو مسموح وممنوع قانونا، وطرق وإجراءات مسك دفتر المحاسبات ولمحة عن الجرائم الانتخابية وغيرها.كما يستعد مكتب الهيئة للمشاركة في دورة تكوينية وطنية يومي 14 و15 نوفمبر الجاري حول إجراءات الحملة الانتخابية، بالتوازي مع إتمام إجراءات انتداب أعوان مراقبة الحملة وعددهم 81 شخصا من حاملي الاجازة او من المختصّين في القانون والمالية وذلك يومي 14و15 نوفمبر الجاري.يذكر أن الهيئة قد أقرت القبول الأولي لملفات ترشح 38 شخصا من مجموع 57 شخصا اودعوا ملفاتهم لديها للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بالدوائر الانتخابية لولاية بنزرت السبع وهي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.