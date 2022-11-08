التليلي المنصري: تخصيص 3 دقائق لكلّ مترشّح في التعبير المباشر خلال الحملة الانتخابية

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ التّعبير المباشر في الإعلام العمومي أثناء الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022) سيكون 3 دقائق بالنسبة لكلّ مترشّح ومترشحة والبالغ عددهم اوليا 1058 مترشحا





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وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،اعلنت يوم امس الاثنين أنّ تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ينطلق اليوم الثلاثاء بمقرّ مؤسّسة التلفزة التونسيّة وذلك في إطار استعداداتها لمرحلة الحملة الانتخابية، التي تنطلق وفق الرزنامة المعلن عنها سابقا يوم 25 نوفمبر الجاري.وقال الناطق باسم الهيئة في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الظهور الإعلامي لحصص التعبير المباشر بالتّلفزة الوطنيّة سينظّم حسب ترتيب الدوائر الانتخابية كما وردت في مرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والمتضمن للدوائر الانتخابية بالإضافة إلى تنظيم الاولوية في حصص التعبير المباشر حسب ترتيب المترشّحين المقبولين أوّليّا والذين استكملوا ملفّاتهم خلال فترة تقديم الترشحات.وكانت مختلف الجوانب المتعلقة بتسجيل المترشحين للانتخابات التشريعيّة لحصص التعبير الحر في كنف المساواة، أبرز محاور جلسة عمل جمعت يوم 2 نوفمبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بكل من المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية عواطف دالي، والمكلفة بالتنسيق العام بالإذاعة التونسية سامية فطحليوتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع بالداخل .وقد خول الفصل 66 من القانون الانتخابي للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية، كما حجرعليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.وبصفة استثنائية، يُسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية للمترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظّمة لها.كما نص الفصل 67 على ان تتولى هيئة الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية كما تضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.ووفق نفس الفصل تحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.يشار في هذا الصدد ان القرار المشترك الذي تصدره الهيئتان والذي نص عليه الفصل 67 ، لم يتم بعد اصداره .يذكر أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، نصّ على تحديد عدد المقاعد المخصصة للدّوائر الانتخابية بالتراب التونسي بـ151 مقعدًا توزع على 151 دائرة انتخابية، فيما حدّد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج بـ 10 مقاعد توزع على 10 دوائر انتخابية.