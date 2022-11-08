إنهاء الأبحاث الأوليّة في قضية قتل امرأة حرقا وإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف

أفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، فوزي الداودي، في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، بأن قضية القتل التي جدت يوم السبت 29 أكتوبر المنقضي بمدينة الكاف وراحت ضحيتها امرأة يشتبه في قتلها من طرف زوجها أخذت مسارها القضائي بعد إجراء الأبحاث الأوليّة من طرف الضابطة العدلية وإحالتها على أنظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة لاجراء الأبحاث اللازمة.





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وأضاف أن المحكمة في انتظار صدور نتائج تشريح الجثة من طرف الطبّ الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وفق الصيغ القانونية، وذلك قبل تحديد نوع جريمة القتل التي قال إن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لا سيما وأن القضية خلقت تأويلات مختلفة بعضها مخالفة للقانون سواء في الأوساط الاعلامية أو على شبكة التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره.ودعا، في هذا الإطار، وسائل الإعلام إلى احترام سريّة التحقيق في هذه الجريمة التي أثارت ضجة إعلامية نظرا لبشاعتها، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن نسبة الإجرام في جهة الكاف تعتبر غير مرتفعة مقارنة مع المعدلات الوطنية، على حد قوله.