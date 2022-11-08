قابس: رفض الطعنين الموجهين ضد الهيئتين الفرعيتين للانتخابات بقابس وقبلي

أفاد مصدر مسؤول من الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بقابس " وات "، اليوم الثلاثاء، بانه تم التصريح بنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر القادم، وقضت المحكمة في الطعنين المقدمين لديها برفض الدعوى شكلا.







وقد تم توجيه الطعن الأول ضد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي والطعن الثاني ضد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس.



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ويذكر ان الدائرة الفرعية للانتخابات بقابس قد قبلت وبصورة أولية 41 ملفا من بين ملفات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب ( 39 رجلا وامراتين)، يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية الى 11 مترشحا بدائرة الحامة والحامة الغربية و10 مترشحين بدائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب و07 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية و07 مترشحين بدائرة قابس الجنوبية و06 مترشحين بدائرة مارث.



وقد تم توجيه الطعن الأول ضد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي والطعن الثاني ضد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس.ويذكر ان الدائرة الفرعية للانتخابات بقابس قد قبلت وبصورة أولية 41 ملفا من بين ملفات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب ( 39 رجلا وامراتين)، يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية الى 11 مترشحا بدائرة الحامة والحامة الغربية و10 مترشحين بدائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب و07 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية و07 مترشحين بدائرة قابس الجنوبية و06 مترشحين بدائرة مارث.