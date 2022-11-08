وكالة فرانس بيزنس ومبادرة ايدينيوم ينظمان ندوة بعنوان تكنولوجيات التعليم والفرنكفونية يوم 19 نوفمبر بجزيرة جربة

تنظم "وكالة فرانس بيزنس"، مع مبادرة، ايدينوم الفرنسية، لتشجيع الأفكار والتعاون في التعليم الرقمي، ندوة بعنوان تكنولوجيات التعليم والفرنكوفونية وذلك يوم السبت 19 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بقرية الفرنكوفونية في جزيرة جربة.





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ويشارك في هذه الندوة ممثلون من مختلف دول العالم الفرنكفوني لتبادل الآراء حول تحديات دمج التكنولوجيات الرقمية في التعليم والتكوين، وستشهد حضورا هاما لممثلي التعليم والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص من تونس وفرنسا.وستعرض 32 شركة فرنسية ناشطة في تكنولوجيات التعليم تجاربها في مجال ادماج تكنولوجيات التعليم والتكوين، وستقام بالمناسبة لقاءات للتعاون بين مؤسسات التكوين والتعليم الفرنكفونية.ومن المتوقع أن تشهد هذه الندوة مشاركة، 200 شخص وممثلين عن عدد من الوزارات الفرنسية، من بينهم مسؤولو وزارة التعليم العالي الفرنسية وزارة و الشؤون الخارجية بالاضافة الى ممثلين عن المؤسسات العمومية الفرنسية وهي المعهد الفرنسي و فرنسا الدولية للتعليم ووكالة التنمية الفرنسيةكما تسجل هذه الندوة، مشاركة خبراء التعليم والتكوين والتعليم الرقمي من الدول الفرنكفونية كالسينغال وساحل العاج والمغرب وتونس، وفق ما أعلنته وكالة فرانس بيزنس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار انعقاد القمة الثامنة عشر للقمة الفرنكفونية، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر بجزيرة جربة التي تحتضنها تونس بعد انقضاء واحد وخمسين عاما على إنشاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتعدّ تونس عضوا مؤسسا لهذه المنظمة.وستتدارس الدورة الحالية من القمة موضوع "التواصل في إطار التنوع و التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني"، وسيقام خلالها المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية .