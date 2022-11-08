نابل: أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية صالح الغضبان بدار شعبان الفهري ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الإطار التربوي

نفذ أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية صالح الغضبان بدار شعبان الفهري من ولاية نابل، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المدرسة احتجاجا على نقص الإطار التربوي منذ بداية السنة الدراسية وللمطالبة بتوفير المربين.





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ودعا الأولياء خلال هذه الوقفة الى ضرورة تحقيق تكافئ الفرص بين التلاميذ خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات لاسيما وأن تعطل الدروس منذ بداية السنة الدراسية سيكون له تأثير كبير على التلاميذوقال زياد نصير ولي أحد التلاميذ، في تصريح لصحفية (وات)، ان تعطل الدروس وعدم انتظام الحضور اليومي بالمدرسة له تأثير سلبي على نفسية التلميذ وعلى التحصيل المعرفي، معربا عن استنكاره الشديد لتواصل هذه الوضعية وحرمان ابنه من الالتحاق بمقاعد الدراسة رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لهذا الإشكالوطالب في هذا السياق، وزارة التربية بالتدخل العاجل وتعزيز الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية صالح الغضبان لضمان نجاح السنة الدراسية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقية السنة الدراسية خاصة بالنسبة لتلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي باعتبار نقص المربينومن جهته، أوضح الولي صلاح العشي أن عددا من الأقسام بالمدرسة المذكورة يعيشون حالة من الاضطراب نتيجة نقص الإطار التربوي منذ حوالي شهر، محملا المندوبية الجهوية للتربية وسلطة الاشراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بهذه المؤسسة التربوية، مؤكدا ضرورة العمل على تكريس حق التلميذ في التعليم وتحقيق المساواة والعدل باعتبار تدريس مستويات وأقسام دون أخرى.