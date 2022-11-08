القيروان: تسجيل 4 طعون بشان القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية

افاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان رضوان الفطناسي، بانه تم تسجيل 4 طعون بشان القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية، وذلك الى حدود يوم امس الاثنين.





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وأضاف في تصريح ل"وات" اليوم الثلاثاء، أن الطعون تقدم بها ثلاثة مترشحين، احدهم من دائرة العلا ومترشحان من حاجب العيون بطعنين، وقد رفضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالقيروان الطعن الأول شكلا فقام المترشح بتقديم طعن ثان سيتم البت فيه يوم 10 نوفمبر 2022 .ويتمثل محتوى الطعن في تقدم المترشح خلال اخر يوم من تقديم الترشحات بكافة الوثائق اللازمة ومن بينها 400 تزكية، الا انه نسي بطاقة التعريف الوطنية عند الوصول إلى مكتب التسجيل، ولما عاد لتقديمها كان الوقت القانوني لتقديم مطلب الترشح قد انتهى.وافاد الفطناسي بأن المترشحين الاخرين لم يستكملا العدد المطلوب من التزكيات ورغم ذلك تقدم كل منهما بطعن للمحكمة الادارية بالقيروان التي ستقوم بالبت قريبا في طلبي الطعن.يذكر أن القائمة الاولية المقبولة للمترشحين للانتخابات التشريعية ضمت 64 مترشحا ب7 دوائر في القيروان، من بينهم 5 نساء.ويتوزع المترشحون حسب الدوائر الانتخابية بالولاية الى 8 مترشحين بالدائرة الانتخابية ببوحجلة و13 بدائرة السبيخة الوسلاتية عين جلولة و8 بالدائرة الانتخابية نصرالله منزل المهيري الشراردة و8 بالقيروان الجنوبية و9 بالقيروان الشمالية و11 بالدائرة الانتخابية العلا حاجب العيون و7 بالدائرة الانتخابية الشبيكة حفوز .