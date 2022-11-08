الاتحاد الدولي لتنس اللاعبات المحترفات - انس جابر ثانية في اخر تصنيف


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 12:52قراءة: 0 د, 37 ث
      
حافظت لاعب التنس التونسية انس جابر على المركز الثاني في اخر تصنيف للاتحاد الدولي لتنس اللاعبات المحترفات ( دوبل في- تي - اي ) وراء البولونية ايغا شفايتاك المتصدرة فيما احتلت الامريكية جيسيكا بيغولا المرتبة الثالثة .


وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا الفائزة بلقب البطولة الختامية التي اختتمت امس في فورث وورث ( تكساس) في المرتبة الرابعة في التصنيف وهو الترتيب الأفضل في مسيرتها وذلك بعد تتويجها بلقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بالفوز على أرينا سبالينكا بنتيجة 7-6 و6-4 الليلة الماضية.

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وكانت جارسيا اللاعبة البالغ عمرها 29 عاما خارج أول 70 مصنفة على العالم في منتصف جوان لكنها حصدت أربعة ألقاب منذ ذلك الحين وبلغت الدور نصف النهائي في أمريكا المفتوحة.
ومن جهة اخرى احتلت البلاروسية سبالينكا المركزالخامس عالميا امام اليونانية ماريا ساكاري سادسة.

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