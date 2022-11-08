بنزرت: وفاة شخص وانقاذ 10 اخرين ويجرى العمل على انقاذ 5 اشخاص اثر غرق مركبهم بسواحل منطقة راس انجلة

تمكنت مصالح الحرس البحري بين ليلة امس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، من انقاذ 10 اشخاص من الغرق وانتشال جثة شخص اخر، اثر انقلاب مركب كان على متنه 16 شخصا، وذلك على مستوى سواحل منطقة سيدي البشير براس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية ، بحسب تأكيد مصدر امني مسؤول من مصالح المنطقة الجهوية للحرس البحري.







وأوضح المصدر ذاته ان 16 شخصا كانوا عمدوا ليلة امس على ركوب البحر في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، لكن محرك المركب تعطب في عرض البحر بمنطقة راس انجلة قبل ان ينقلب، وأضاف ان مصالح الحرس البحري وجهت مختلف الدوريات لموقع الحادث وتمكنت من انقاذ 10 اشخاص، واكد ان حالتهم الصحية "مستقرة ولا خطورة عليهم".



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وبين انه تم انتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة تم توجيه جثمانه الى المستشفى، وجاري العمل ضمن حملة تمشيط واسعة ومشتركة بين مصالح الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر على إنقاذ 5 اشخاص اخرين ممن كانوا ضمن المجموعة التي كانت على متن القارب .



وأوضح المصدر ذاته ان 16 شخصا كانوا عمدوا ليلة امس على ركوب البحر في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، لكن محرك المركب تعطب في عرض البحر بمنطقة راس انجلة قبل ان ينقلب، وأضاف ان مصالح الحرس البحري وجهت مختلف الدوريات لموقع الحادث وتمكنت من انقاذ 10 اشخاص، واكد ان حالتهم الصحية "مستقرة ولا خطورة عليهم".وبين انه تم انتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة تم توجيه جثمانه الى المستشفى، وجاري العمل ضمن حملة تمشيط واسعة ومشتركة بين مصالح الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر على إنقاذ 5 اشخاص اخرين ممن كانوا ضمن المجموعة التي كانت على متن القارب .