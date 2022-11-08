وزارة الصحة تسجّل حالتي وفاة و 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 11:55قراءة: 0 د, 27 ث
      
سجّلت وزارة الصحة، حالتي وفاة و 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، من جملة 2709 تحليلا تم انجازه، خلال الأسبوع الممتد من يوم 31 أكتوبر إلى يوم 06 نوفمبر الجاري، وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، وتضمن آخر المعطيات الاحصائية المتعلقة بانتشار كوفيد19 في تونس.


وتم خلال الأسبوع ذاته إيواء 4 مصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة ، مقابل تماثل 440 مصابا للشفاء.

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وارتفع بذلك عدد الوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة إلى 29 ألفا و 263 وفاة و بلغ 4 ملايين و969 ألفا و 609 عدد الإصابات بهذا الوباء.

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