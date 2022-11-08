منوبة: إيقاف شخص مفتش عنه وصادر في حقّه حكم قضائي من أجل التكفير والتحريض وتمجيد تنظيم إرهابي

ألقى أعوان فرقة الدراسات بمنطقة الأمن الوطني بطبربة بالتعاون مع مصلحة الإرهاب بمنوبة، القبض، مساء أمس الإثنين، على شخص مفتش عنه من أجل التكفير والتحريض وتمجيد تنظيم إرهابي، صادر في حقه حكم قضائي لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، وفق تصريح مصدر أمني لـ"وات".

وقد توصل أعوان الفرقة المذكورة الى مكان وجود العنصر المفتش عنه وتولوا إيقافه بمنطقة شوّاط من معتمدية الجديدة مكان إقامته، والاحتفاظ به في انتظار تسليمه الى المحكمة المفتش عنه لديها وذلك بعد إصدارها حكما في حقه بالسجن 8 أشهر والمراقبة الادارية.





وتعلّقت بالمتهم الموقوف تهم التكفير والتحريض على الكراهية بين الاجناس والاديان، و الإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، والاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة لجرائم إرهابية وبتنظيم له علاقة بجرائم ارهابية.



