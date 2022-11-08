الهايكا تقرر النزول بخطية مالية ضد اذاعة "صبرة اف ام "

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2022، مراجعة قراره الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة "صبرة اف ام" وقدرها 30 ألف دينار وذلك بالنزول بالخطية المالية إلى عشرة آلاف دينار (10.000 د).





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كما قرر المجلس، وفق بلاغ للهيئة صدر اليوم الثلاثاء، إقرار قراره المتعلق بالإيقاف النهائي لبرنامج “Libre Antenne” الذي تبثه الإذاعة المذكورة، وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها .وذكرت بأنه تم خلال الحلقة التي تم بثها بتاريخ 22 أوت 2022 تسجيل خروقات تتعلق أساسا بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية من قبل ممثلها القانوني، علاوة على اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب نفس الخرق.وأوضحت الهيئة أن قرارها بالنزول بالخطية المالية جاء بعد توجيه الممثل القانوني للإذاعة مراسلة إلي الهيئة مؤرخة في 28 سبتمبر 2022 التمس بموجبها إعادة النظر في العقوبة المالية ، ومراعاة منها للصعوبات الاقتصادية الذي يمر بها الإعلام الجهوي والمحلي.وأكدت على أن ما أفاد به الممثل القانوني لا يعفي الإذاعة من المسؤولية تجاه المخالفات المرتكبة في حلقة هذا البرنامج في تعارض جوهري مع مقتضيات كراس الشروط وأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعد التوازن والنزاهة، خاصة وأن الهيئة كانت قد سجّلت تواتر ارتكاب نفس الخرق في مناسبات سابقة.