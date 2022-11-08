بلدية جربة حومة السوق تحدد مواعيد انتصاب الاسواق الاسبوعية بمناسبة القمة الفرنكوفونية

في اطار الاستعداد للقمة الفرنكوفونية وتوفير كل الظروف لانجاحها، دعت بلدية جربة حومة السوق، من ولاية مدنين، المنتصبين من التجار، الى تعليق الانتصاب بجميع الاسواق الاسبوعية بداية من يوم 17 نوفمبر الى يوم 21 نوفمبر بدخول الغاية، وذلك فيما يهم اسواق السيارات والدواب والاسواق الاسبوعية بحومة السوق والرياض تزامنا مع انعقاد فعاليات القمة.







واوضح رئيس البلدية حسين جراد، ان اخر سوق سينتظم يوم الاربعاء 16 نوفمبر بمنطقة مليتة، فيما يكون اخر انعقاد للسوق الاسبوعية بحومة السوق يوم الاثنين 14 نوفمبر، وذلك بمواقعها الحالية دون اي تغيير، على ان يحجر الانتصاب بداية من يوم 17 نوفمبر.



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يذكر ان السوق الاسبوعية بحومة السوق تاتي في موقع قريب من المسرح البلدي الذي سيحتضن فعاليات افتتاح القمة الفرنكوفونية.



واوضح رئيس البلدية حسين جراد، ان اخر سوق سينتظم يوم الاربعاء 16 نوفمبر بمنطقة مليتة، فيما يكون اخر انعقاد للسوق الاسبوعية بحومة السوق يوم الاثنين 14 نوفمبر، وذلك بمواقعها الحالية دون اي تغيير، على ان يحجر الانتصاب بداية من يوم 17 نوفمبر.يذكر ان السوق الاسبوعية بحومة السوق تاتي في موقع قريب من المسرح البلدي الذي سيحتضن فعاليات افتتاح القمة الفرنكوفونية.