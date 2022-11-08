أهالي جرجيس ينفذون اعتصاما بمدخل الفضاء المينائي في تصعيد لتحركاتهم السلمية منذ أكثر من 40 يوما

أقام أهالي جرجيس من عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية يوم 21 سبتمبر الماضي ومكونات المجتمع المدني، اليوم الاثنين، خيمة بمدخل الفضاء المينائي لتنفيذ اعتصام، في تحرك تصعيدي لغلق الميناء التجاري وفضاء الأنشطة الاقتصادية من أجل توقيف النشاط الاقتصادي ومنع أي عملية دخول أو خروج للملح أو البترول.





..



.

وجاء هذا التصعيد بعد تحركات سلمية تواصلت لمدة أيام من أجل الدفع نحو التسريع في كشف حقيقة دفن جثث دون هوية، وتشغيل هواتف 3 مفقودين، ما أربك أهاليهم وعمق حجم حيرتهم ومأساتهم، حسب قولهم، مؤكدين مواصلة التصعيد بكل الوسائل الممكنة إلى حين تحرك جدي في اتجاه كشف الحقيقة.ونبهت "جمعية البحار التنموية"، اليوم، على لسان رئيسها، شمس الدين بوراسين، من "إمكانية انفلات الأوضاع واتجاهها نحو التصعيد الذي لن يهدأ الا بزيارة وفد حكومي"، لافتا إلى أن الجمعية استنفدت جهودها في تأطير التحركات طيلة أكثر من 40 يوما والتشبث بالسلمية، "لكن في ظل عدم تجاوب المسؤولين وتجاهلهم لمطالب الحراك، انتهت صلاحياتها واستوفت كل صلاحياتها، لتبقى فقط مساندة لعائلات المفقودين من منطلق الانتماء للمنطقة، دون تنازل عن القضية"، حسب قوله.ووفق المحتجين، فإن "تحركاتهم ستأخذ نسقا أكبر بالإتجاه نحو غلق منافذ معتمدية جرجيس، لغلقها وتطويقها من جهات جربة ومدنين وبن قردان".