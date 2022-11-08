رئيس الدولة يهتم بسير قطاع الثقافة وينتقد ما شاب أيام قرطاج السينمائية من "ممارسات حادت بها عن أهدافها"

إستقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي.





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وأثار رئيس الجمهورية في هذا اللقاء عددا من المواضيع المتصلة بميدان الثقافة، ومن بينها أيام قرطاج السينمائية، منتقدا ما شاب هذه التظاهرة في دورتها الأخيرة "من ممارسات حادت بها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها"، وفق ما نقله بلاغ إعلامي أصدرته الرئاسة مساء اليوم.كما تم التعرض خلال اللقاء إلى "عدد من القضايا ذات العلاقة بالثقافة على وجه العموم".وذكّر رئيس الجمهورية بالدور الذي قامت به نوادي السينما في تونس، وبدور الشباب والثقافة وبالمكتبات العمومية وبدور النشر التي تولّت انشاءها الدولة، معربا، وفق نص البلاغ، عن "استيائه العميق مما آلت إليه بعض دور الثقافة من إهمال، وعن أمله في إعادة الحياة للنوادي الثقافية وتصور طرق جديدة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة".وشدد الرئيس قيس سعيد على أنه "لا مستقبل للثقافة في تونس، إلا بإعادة دور الثقافة إلى المكانة التي كانت لها"، مضيفا، في السياق ذاته، أن "الثقافة ليست آخر قطاع يمكن الاهتمام به، بل هي الأساس الذي ترتقي به المجتمعات، تستحضر به تاريخها وتقرأ به حاضرها وتستشرف به مستقبلها"، حسب المصدر ذاته.