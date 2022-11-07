الهياكل النقابية بإذاعة "شمس اف ام" تدعو رئاسة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها

دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسين والنقابة الأساسية بإذاعة "شمس اف ام" الإدارة العامة للإذاعة ومؤسسة الكرامة القابضة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة ورئاسة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتهم السابقة بالحفاظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.





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وأكد الهيكلان النقابيان، في بيان مشترك أصدراه اليوم الإثنين عقب اجتماع عام بمقر الإذاعة يوم الجمعة الماضي، دفاعهما "المستميت" على استمرارية الإذاعة وحقوق العاملين فيها، لاسيما مستحقاتهم المالية، معبرين عن استعدادهما للتصعيد عبر تنفيذ تحركات احتجاجية نوعية دفاعا على المؤسسة وحقوق منظوريهما.من جانبهم، طالب الصحفيون والعاملون في الإذاعة، وفق ذات البيان، الإدارة العامة الحالية ومن ورائها الكرامة القابضة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم والصرف الفوري لأجور العاملين بالاذاعة ومستحقاتهم المالية المتخلدة (أجرة شهر أكتوبر، قسط ثالث من منحة انتاج، تطبيق اتفاقية الزيادة في الأجور لسنة 2022، وصولات أكل بعنوان 5 أشهر الماضية، تغطية اجتماعية، نظام التأمين على المرض) "والتوقف العاجل عن انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".