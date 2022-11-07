80 متسابقا يشاركون في النسخة 23 لرالي ترنسفيناك بصحراء دوز

انطلقت يوم امس الاحد بالفضاء الصحراوي جنوبي مدينة دوز فعاليات الدورة 23 لرالي ترنسفيناك بمشاركة 80 متسابقا على متن الدراجات النارية ذات الاربع عجلات او المعروفة بالكواد .





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واوضح عضو لجنة تنظيم هذا الرالي توفيق بن خليفة صباح اليوم الاثنين ل"وات" ان هذه التظاهرة تندرج ضمن الرياضات الميكانيكية وتتواصل على امتداد 4 ايام وهي ترمي الى مزيد دعم القطاع السياحي والتسويق للوجهة السياحية الصحراوية خاصة للمولعين برياضات التحدي.كما اشار بن خليفة ان "رالي ترنسفيناك في نسخته 23 انطلق يوم امس من الصحراء جنوبي مدينة دوز في اتجاه مخيم الزميلة ثم يتواصل في اتجاه تنبايين بالعمق الصحراوي وصولا الى حويضات الرشاد ليعود ادراجه الى الصحراء الجنوبية لمعتمدية الفوار مؤكدا ان تزامن هذه التظاهرة مع انطلاقة الموسم السياحي الصحراوي سيساعد في مزيد التعريف بجمالية هذه الربوع التي تشهد حركية سياحية كبيرة خلال هذه الايام تشابه تلك الحركية التي كانت تعيشها الجهة قبل اكثر من 10 سنوات" على حد تعبيره.وفي ذات السياق اكد اوضح المصدر ذاته ان الجنسيات المشاركة في هذا الرالي تضم الفرنسيين والايطاليين اضافة الى عدد من المتسابقين من بلجيكيا مشيرا الى تطور عدد المتسابقين من سنة الى اخرى وهو ما يترجم نجاح هذه التظاهرة في التسويق للسياحة الصحراوية بالجنوب التونسي وخاصة سياحة المولعين برياضات التحدي والرياضات الميكانيكية بين الكثبان الرملية