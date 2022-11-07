منوبة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 113 هك

تمكّنت مصالح الإدارة الجھویة لأملاك الدولة والشؤون العقاریة بمنوبة الیوم الاثنين، من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 113 ھك كائن بمعتمدية برج العامري وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور مختلف المصالح الإدارية والجهوية.





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وتم حسب بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، تسليم العقار المسترجع لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعھّد به إلى حین إعادة توظيفه في أفضل الآجال ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.